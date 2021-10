TV Trwam o wzroście cen paliw. W sieci zawrzało

Autor materiału zauważa, że drogie paliwo przekłada się na wzrost cen towarów i usług. "Można to przełożyć np. na działalność piekarni. Jeśli koszt dostarczenia chleba do sklepów wzrasta, ten wzrost cen przekłada się na cenę każdego bochenka. Można mieć więc tylko nadzieję, że politycy Prawa i Sprawiedliwości podejdą konsekwentnie do swoich słów sprzed 10 lat, i chociaż do momentu stabilizacji sytuacji na światowych rynkach paliw, zdecydują się na obniżkę podatku akcyzowego" - mówi lektor.