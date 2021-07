"Małe koperty" dla ojca Rydzyka. Pielgrzymka Radia Maryja na Jasną Górę

Redemptorysta z Torunia zwrócił również uwagę na konieczność przestrzegania restrykcji sanitarnych. "W różnych miejscach na placu będzie płyn do dezynfekcji rąk. Zachowajmy odległość między sobą. Będzie dużo miejsca. (...) Idziemy do naszej Pani, Matki i Królowej. Uczyńmy to teraz, bo nie wiemy, czy za kilka lub kilkanaście tygodni nie dojdzie do następnej pandemicznej izolacji" - apelował dyrektor Radia Maryja.