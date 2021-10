Mieszkanka gminy pod Słupskiem zgłosiła protest w sprawie unieważnienia wyborów na wójta

Gmina Nowa Wieś Lęborska. Mieszkanka podważyła wybory wójta

Z wynikiem wyborów nie pogodziła się Emilia Żmija, mieszkanka gminy Nowa Wieś Lęborska, która podkreśla, że chociaż złożyła protest do sądu w swoim imieniu, to jest on głosem grupy mieszkańców gminy. Zarzuca w nim dopuszczenie się przestępstwa przeciwko wyborom, tj. m.in. naruszenia art.20&2 w zw. z art.19 kodeksu wyborczego, mającego istotny wpływ na przebieg wyborów, ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów.