Mieszkańcy Gdańska mają dosyć, a radni w ich imieniu napisali list do Aleksandry Dulkiewicz

Gdańszczanie mieszkający w okolicach ERGO Areny: "Zabezpieczenie dalekie od wystarczających"

We wstępie swojego listu radni podkreślają, że zabezpieczenie wjazdów na ich osiedla przez uprawnione służby są dalekie od wystarczających, a czasem zarówno policji, jak i straży miejskiej wyraźnie brakuje. Mimo że spółdzielnie mieszkaniowe wydają swoim mieszkańcom identyfikatory uprawniające do wjazdu i parkowania na swoim terenie, bez udziału i pomocy służb, jest to środek nieskuteczny.