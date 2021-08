Kumulacja remontów w Gdyni. Kierowców czekają trudne dni

Trwający od 9 sierpnia remont części ul. 10 Lutego w Gdyni skutecznie dał się już we znaki kierowcom. Prace potrwają do końca sierpnia, więc kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Remont nawierzchni jezdni ul. 10 Lutego na odcinku od ul. Podjazd do ul. 3 Maja w kierunku Skweru Kościuszki polega na przełożeniu istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej na prawym pasie ruchu oraz wymianie asfaltu na lewym pasie ruchu, oraz części skrzyżowania ul. 10 Lutego i 3 Maja.