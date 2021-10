Kobieta szybko odjechała spod sklepu, gdy jej partner został złapany na kradzieży. Działali razem od pół roku

To miała być kolejna udana kradzież, ale bytowscy policjanci zatrzymali złodzieja na gorącym uczynku. Przed sklepem czekała partnerka mężczyzny, ale gdy zobaczyła, że został on ujęty przez ochroniarza, odjechała w popłochu. Policja złapała ją niedługo później. Okazało się, że to para seryjnych włamywaczy