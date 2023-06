Jedyna taka hala na świecie. Leży na granicy dwóch miast

Budowę hali w Trójmieście rozpoczęto w marcu 2007 roku. Dwa lata później władze Gdańska i Sopotu dokonały korekty granicy miast, by dzieliła ona obiekt na dwie równe części. By przypieczętować fakt, że należy ona do dwóch miast, od 2012 roku ma nowy adres - dokładnie taki sam w Gdańsku, jak i Sopocie.