Cztery boiska, mnóstwo zieleni, a nawet wodospad. Rewolucja na Śląsku

W Dolinie Bytomki umiejscowiono cztery pełnowymiarowe boiska piłkarskie z naturalną nawierzchnią. Korzystają z nich dzieci, młodzież, ale także dorośli, którzy uganiają się za piłką w lokalnych klubach piłkarskich. Kompleks robi wrażenie, choć trzeba uczciwie przyznać, że jego potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Wszystko przez to, że umiejscowiono go na końcu miasta i dla wielu osób dojazd do niego jest mocno skomplikowany.