Dworzec w Krośnie nie straszy pustką. Powstała tam lokalna perełka

Czym jest Etnocentrum? - To instytucja hybryda - na co dzień łączy w sobie dwie funkcje. Jest to po części muzeum, ze ścieżką zwiedzania naszpikowaną multimediami, które w nowoczesnej formie pokazują dawne życie mieszkańców regionu. Budynek Etnocentrum można zwiedzić na dwa sposoby - samodzielnie (z audioprzewodnikiem) lub z przewodnikiem, który snuje opowieść o dawnych zwyczajach i chętnie odpowie na dodatkowe pytania - powiedziała Wirtualnej Polsce Joanna Jagieła z Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.