Gdańsk. Jaka będzie przyszłość Dolnego Miasta

- Rewitalizacja dzielnicy jest potrzebna, ale zróbmy to z głową. Nie powtarzajmy popełnionych już błędów i nie dopuścimy do degradacji tak unikatowego terenu - powiedziała Natalia Grzymała, radna dzielnicy. - Przede wszystkim nie chcemy dopuścić, do zniszczenia terenów zielonych dzielnicy. Dzięki swojemu niezwykłemu położeniu tworzą one swoistą zieloną enklawę w centrum miasta. To tereny ważne nie tylko z punktu widzenia mieszkańców Dolnego Miasta, ale ważne dla wszystkich Gdańszczan.