Gdańsk. Komisja do spraw zieleni na Dolnym Mieście

O komentarz zwróciliśmy się również do inwestora. - Inwentaryzacja zieleni i współpraca z ekspertami - przyrodnikami, dendrologami, ornitologami - nie jest dla nas, jako dewelopera, niczym nowym. Od wielu lat podejmujemy takie działania, starając się zachowywać istniejącą na danym terenie zieleń oraz tworząc nowe bioróżnorodne przestrzenie, które traktujemy jako pełnoprawną zieloną infrastrukturę służącą mieszkańcom, a nie tylko element estetyki naszych inwestycji. Powołanie Komisji ds. drzew i zieleni w związku z realizacją projektu PPP na Dolnym Mieście jest szczególnie istotne, biorąc pod uwagę specyfikę projektu - w dużej mierze skierowanego do lokalnej społeczności. Odpowiada to również na oczekiwania mieszkańców Dolnego Miasta dotyczące utrzymania zielonego charakteru dzielnicy oraz bioróżnorodności terenów zielonych, co dla nas, jako inwestora, również jest ważnym aspektem tego przedsięwzięcia - mówi Monika Żelazkiewicz, Kierownik Projektu Dolne Miasto.