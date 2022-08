Honorowa nagroda dla Danuty Wałęsy. "Cicha bohaterka"

"Kobiety okresu walki o demokrację w Polsce to ciche bohaterki tamtych czasów. Organizowały życie, dbały o dom, zastępowały dzieciom nieobecnych ojców. Wspierały. Nosiły żywność do aresztu i roznosiły ulotki. Rewizje, podsłuchy, zatrzymania… Niełatwy los, w ciągłym napięciu, niepewności jutra i zgodzie na to, że sprawy rodzinne schodzą na plan dalszy" - tłumaczy Owczarczak.