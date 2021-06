Danuta Wałęsa nie gryzła się w język. "Ludzie PiSu i ludzie Rydzyka to są ludzie zakłamani"

- Czy my do końca żyjemy w wolnej Polsce, to ja nie jestem przekonana. Dla mnie, ja nie żyję w wolnej Polsce. (…) Ludzie PiS-u i ludzie Rydzyka to są ludzie zakłamani, ludzie oszołomieni, w jakimś amoku, to jest jakaś sekta. Dla mnie to jest nawet niebezpieczne – uznała żona Wałęsy.