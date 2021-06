Ryszard Terlecki tańczył na pikniku. Policja sprawdzi, czy organizator nie złamał prawa

– Zgodnie z przepisami, które nas obowiązywały, na terenie muzeum mogła przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Park "Tokarnia", na terenie którego znajduje się muzeum, to ok. 65 hektarów. Same budynki używane przez muzeum to prawie połowa tego terenu. Podczas Festiwalu Smaków była wydzielona scena, odsunięte od siebie stoiska. Wstęp był biletowany, więc można było korzystać z wszystkich atrakcji. Co do Co do braku maseczek, to trudno mi się odnieść do tego. Jeśli sprawa będzie wyjaśniania przez służby, oczywiście jestem do dyspozycji – mówi WP dyrektor Tadeusz Sikora.