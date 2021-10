Działkowcy palący śmieci nie uciekną przed dronem Straży Miejskiej

Z perspektywy prawa spalanie odpadów zielonych tj. trawy, liści czy gałęzi jest zakazane. Takie odpady na terenie ogródków działkowych należy odpowiednio kompostować. Niestety wiele osób o tym zapomina bądź intencjonalnie wrzuca pozostałości roślin do ogniska zamiast do kompostownika. Grozi za to do 500 zł mandatu.