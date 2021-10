Do 8 lat więzienia za zepsucie urlopu w Trójmieście

31-letni Niemiec chciał zarobić na wakacjach nad Bałtykiem

Przestępczy proceder ukrócili policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości. Do zatrzymania 31-letniego obywatela Niemiec doszło w czwartek 14 października we Wrocławiu. Funkcjonariusze zabezpieczyli również sprzęt komputerowy, który wykorzystywał do zamieszczania ogłoszeń.