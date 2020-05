"Trójka" i pytania ws. mediów publicznych. Cezary Tomczyk: zlikwidujemy TVP Info i cały ten proces dezinformacji

wiem że lubisz bardzo pan muzykę również na swoim Instagramie dzieli się pan utworami które które zwykły słuchać w samochodzie i nie tylko A czy pan słucha w samochodzie w domu nie miał do okazji radiowej Trójki Powiem tak kiedyś bardzo często słucham radiowej Trójki Często też gościł m w radiowej Trójce niestety jest tak że od wielu lat systematycznie radiowa Trójka są twoje Niektórzy złośliwi mówią że to już jest trójka przez u zwykłe i wyszła smutne bo Trójka była Martą staną w tobie tak jak całe polskie radio zresztą też dotyczy telewizji Polski już powiedzmy konkretny mówimy o tym co się wydarzyło w związku z utworem Kazika pana to zaskoczyło pan też powiedział bo sensu że w trójce czy wierzę to jak mu oświadczeniu dyrektorowi w polskim radiu który stwierdził że doszło do pewnych manipulacji jeśli chodzi o listę przebojów tych manipulacji miał dokonać Marek Niedźwiecki który Zresztą odszedł Czy pan przyjmuje to tłumaczenie jak w ogóle pan ocenia tą całą sytuację uważam że cała sytuacja dzisiaj w mediach publicznych opiera się po prostu na kłamstwie że nawet oświadczenia które widzimy są ze sobą sprzeczne najpierw we trójkę informuję że nic się złego nie stało potem okazuje się że dokonał jakimś przesunięcia utworu ale nie na nie powinno być to pierwsze miejsce tylko czwartek oni się po prostu plączą zeznaniach i te wszystkie rzeczy Kiedyś trzeba będzie dokładnie rozliczyć bo nie może być tak że dobro narodowe jakim jest program trzeci polskiego radia jak i w ogóle media publiczne zostały po prostu przepis zniszczone one zostały zniszczone i Każdy to wie gdzie to również Czy Kazik którego też Ja jestem z tym panem Ostatnio słucham Zresztą płyty Kazika z kwartetem i tej płyty która była głośna przez parę miesięcy temu ale ta nowa piosenka jeżeli się okazuje że kultura jest pod cenzurą na to jest oceniające oceniające oceniające to piosenkę Ona ma tytuł jest lepszy niż mój Kazik Staszewski Nie uderzył zbyt mocno w Jarosława Kaczyńskiego że jednak dotknął takiej sfery No dość wrażliwej duchowej wręcz że chyba być może nie robić dotknął cery wrażliwej o wizytę Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu Jarosław Kaczyński pojawił się na cmentarzu wtedy kiedy cała Polska nie mogła pójść Cała Polska widziała Jarosława Kaczyńskiego który wykorzystał możliwość jechał limuzyną na cmentarz o to żeby dostać się na grób bliskich ale w tym samym momencie nie mogli tego zrobić i dlaczego właśnie ból Jarosława Kaczyńskiego jest inny Dlaczego ludzie którzy mają swoich bliskich na warszawskich cmentarzach nie mogli pójść na cmentarz a on ma pani poszła docenia to zdanie kilku przedstawicieli rządu Jadwiga emilewicz jaki ma brudzińskiego Piotra Glińskiego No którzy skrytykowali to usunięcie piosenki Kazika z z listy trójki Jadwiga emilewicz powiedziała że wręcz jest to skandaliczne napisała że pamiętajmy wirus atakuje płuca nie zdrowy rozsądek No właśnie a politycy PiS bronią niezależności radia jakby artysty tak artysty który śpiewał o rzeczach niewygodnych więc chyba warto to docenić chyba że się pan nie znaliśmy ci powiesz jak tak to paradoksalnie jest tak że to że oni muszą Polskiego Radia którymi którymi są właśnie Którego są właścicielami najbardziej jak mi pokazuje patologie w tej sytuacji to o to politycy mówią do ludzi których tam zatrudnili nie cenzuruje ciebie ale politycy nie Zatrudniają dziennikarze w mediach publicznych politycy nie zapomniałem dziennikarzy w mediach publicznych nie słyszałem o takim przypadku przynajmniej taka kto zasiada w Radzie mediów narodowych Proszę mi powiedzieć A kto był prezesem telewizji proste pytanie kto jest w radzie mediów narodowych na Krzysztof czabański Joanna lichocka ale to nie Oni siedzą w komisjach nie Zatrudniają bezpośrednio dziennikarzy reportażu aktorów którzy tam pracują właśnie oni Zatrudniają prezesów Polskiego Radia i prezesa polskiej telewizji w którym do tych warzyw znaczy że Jacek Kurski był politykiem ale Juliusz Braun który był prezesem TVP za czasów platformy też jem Robert Kwiatkowski był politykiem SLD został prezesem telewizji publicznej tak po prostu jest a later panie dyrektorze i tylko niech mi pan powie uczciwie notariusz ci wie czy jest pan w stanie porównać działalność TVP Info Wiadomości zrobimy na co dzień w tym co działo się wiele lat temu nie chcę tego porównywać apana pytam o to co politycy Platformy Obywatelskiej chcą zrobić z mediami publicznymi bo ja nie wierzę w to że Rafał Trzaskowski zostawiając prezydentem też nie wiem Jakbym miał się odbyć skasuję TVP Info albo za każde emitowania wiadomości No to być może atrakcyjnie brzmi dla wyborców No nie sympatyzuje obcych z pis-em Ale ja się zastanawiam jak to ma wyglądać w praktyce No bo telewizja agencja informacyjna i reaguje twierdząc że wynajmujecie jakiś represji wobec dziennikarzy z całym szacunkiem ale wydaje mi się że w TVP pracują dziennikarze ale wczoraj na przykład pani redaktor Magdalena rigamonti która którą gra się szanujemy ją zgodzimy się co dojeżdża celności ale też bynajmniej nie kojarzymy z sympatią wobec obecnej opcji rządzącej i mediów publicznych zwłaszcza skrytykowała to co powiedział Rafał Trzaskowski wczoraj Jeszcze raz powtórzę zlikwidujemy TVP Info dlatego że w TVP Info już od dawna nie pasuje żaden dziennikarz Wszyscy pracownicy telewizji którzy pracują mogą czuć się bezpieczni ale to Obywatelskiej zlikwidują TVP Info zbudują nową telewizję informacyjną i politycy platformy będą decydowali Kto jest dziennikarzem a kto nie jasne więc po pierwsze jest tak likwidujemy TVP Info i zlikwidujemy cały ten proces z informacji które odbywa się w telewizji i właśnie po to żeby żadne i inni politycy w przyszłości nie wpadli na taki pomysł żeby wykorzys własność państwową jakąś Telewizja Polska właściwie własność publiczną jakąś Telewizja Polska do niszczenia swoich wpływa Telly zza bronimy takiej działalności nie będzie takiej możliwości