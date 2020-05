WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze porozumienie + 2 trójkaJarosław Gowin oprac. Magdalena Nałęcz 1 godzinę temu Trójka i Kazik. Jarosław Gowin o aferze: "bezprecedensowe". Nie podoba mu się "stanowisko" Rady Mediów Narodowych - My, Porozumienie, mamy liczne uwagi do funkcjonowania mediów publicznych - powiedział w programie "Tłit" Jarosław Gowin. Polityk uznał,... Rozwiń Czy ja dobrze zrozumiałem wspomnia … Rozwiń Transkrypcja: Czy ja dobrze zrozumiałem wspomniał pan o radiowej Trójce że pan będzie starał się z liderami zjednoczonej prawicy porozmawiać o tym co się dzieje dzisiaj w polskim radiu dokładnie w radiowej Trójce będę starał się porozmawiać o tym co się dzieje w mediach publicznych dlatego że my porozumienie mamy liczne uwagi co do tego funkcjonowania ale oczywiście utrzymywanie to jest jedna rzecz a ten konkretny przypadek zdjęcie bym piosenki z listy żebym rankingu w sprowadzonego auta 30 kilku lat blisko blisko 40 lat to jest wydarzenie po 89 roku bezprecedensowe byś może były takie bym tego nie pamiętam jeżeli się wydarzyły w wolnej demokratycznej Polsce to były byłoby to zdecydowanie naganne i tak też oceniam sytuację związaną z piosenką No właśnie wczoraj rzeczniczka porozumienia pani Magdalena sroka powiedziała że to jest sytuacja kompromitująca dla trójki z kolei pani premier Jadwiga emilewicz mówi że usunięcie piose z radiowej Trójki jest skandaliczne pamiętajmy wirus atakuje płuca a nie zdrowy rozsądek więc ja rozumiem że porozumienie nie przyjmuje tych tłumaczenie dyrekcji czy władz Polskiego Radia o tym że to audycje Marek Niedźwiecki który odszedł po 35 latach z trójki dokonał manipulacje Rozumiem że pan takie tłumaczenia nie wierzy na razie to tłumaczę Nie wydaje mi się gołosłowne być może są jakieś fakty których nie znamy Jeżeli tak to one powinny być jak najszybciej przedstawione opinii publicznej W mojej ocenie Na razie wszystko wskazuje na to że ktoś wykazał się nad gorliwością w Mówiąc szczerze Po pierwsze są standardy dziennikarskie i tutaj gorliwość w sposób rażący rozwija się ze standardami profesjonalnego dziennikarstwa i dziennikarstwa po drugie nie patrząc na to wszystko politycznego widzenia współczucia jak tam pani Andrzeja Dudy na to ktoś zachował się nie pomaga w sabotażu ale to to to to to pełna zgoda A my panie premierze bo ja też takie sygnały z Pałacu Prezydenckiego usłyszałem Wirtualna Polska pisała o tym że to jest bardzo Potem was sytuacja do Andrzeja Dudy z resztą z punktu widzenia kampanii ten weekend dla pana prezydenta nie był najlepszy Zresztą wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha powiedział o sytuacji w Trójce że nie może być żadnego usprawiedliwienia usprawiedliwienia dla cenzurowania wolności wypowiedzi artystycznej ale Chciałbym wrócić jeszcze do tego co Pan powiedział czyli ja rozumiem że z 1000 dzieci panowie przy jednym stole z Jarosławem Kaczyńskim między innymi i co jak o sytuacji w trójce w mediach publicznych i co pan zasugeruje liderowi zjednoczonej prawicy i dokąd Ta rozmowa ma doprowadzić czekają nas jakieś zmiany w mediach publicznych zainicjowane przez polityków może więcej powiedzieć No to nie może być tak że zasilacze liderów partyjnych i oni decydują o no No właśnie dlatego wtedy będą po jednej sytuacji w mediach publicznych od tego są odpowiednie ciała od tego są nie działa mi o twoim oczekuję bardzo stanowczego jasnego klarownego przekazu ze strony Rady mediów narodowych ale rada mediów narodowych broni Jerzy dronów związku z Dziadów Jeżeli to jest oficjalne stanowisko rady mediów narodowych to ono mnie Nie satysfakcjonuje