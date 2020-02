WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

"Trochę dziwna filozofia". Michał Kamiński kpi z Krystyny Pawłowicz Krystyna Pawłowicz stwierdziła, że to "skandal", że musi przeprosić Jerzego Owsiaka i zapowiedziała, że będzie składać kasację od wyroku.... Rozwiń Skoro mówimy o tym, gdzie powinny … Rozwiń Transkrypcja: Skoro mówimy o tym, gdzie powinny sprawy być rozwiązywane, to jeszcze o jedną kwestię chciałbym zapytać. Myśli pan, że Owsiak niepotrzebnie wygrał proces z Krystyną Pawłowicz? A dlaczego niepotrzebnie? No, bo Krystyna Pawłowicz w tej chwili znów uaktywniła się na swoim Twitterze i pisze, że to trochę skandal, że ona musi przepraszać Owsiaka. I, że będzie składać kasację w tej sprawie. Wie pan. Pani Krystyna Pawłowicz teraz jest elementem bardzo istotnym polskiego - i proszę teraz naszych widzów, żeby się głośno nie śmiali - wymiaru sprawiedliwości. Tak, proszę państwa. I ona uważa, że najwyraźniej jak sądy są, znaczy jak wyrok sądu jest po jej myśli, to jest w porządku. Jak jest po nie jej myśli, to nie jest w porządku. To trochę dziwna filozofia, jak na człowieka, który zasiada w tak ważnej instytucji, jak Trybunał Konstytucyjny, prawda? Ale takich ludzi ma Jarosław Kaczyński. Ale właśnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego w tej chwili wypowiada się na temat wyroku sądu w swojej sprawie. I co z tym fantem my możemy zrobić? Czy w ogóle cokolwiek możemy zrobić? Możemy 9 maja dobrze się do tego przygotować i 10 maja zagłosować nie na Andrzeja Dudę, bo to Andrzej Duda doprowadził, że są możliwe takie gesty w Sejmie jak poseł Lichockiej. Jest możliwe przekazywanie 2 miliardów na telewizję, nie na chorych na raka. Jest możliwa pani, o której dzisiaj rozmawiamy w Trybunale Konstytucyjnym. To są wszystko decyzje Andrzeja Dudy. To wszystko co widzimy i co nas tak złości w Polsce, za to ponosi odpowiedzialność Andrzej Duda.