Trik na konferencji PiS. “Dziennikarze dali się nabrać”

Prof. Anna Pacześniak, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego, zwróciła uwagę w programie "Newsroom" WP na trik, jaki został zastosowany wobec dziennikarzy pod koniec konferencji prasowej z prezentacją “jedynek” na listach wyborczych PiS w czwartek. - Wielu dziennikarzy się dało na to nabrać. Jarosław Kaczyński udawał, że chce odpowiadać na pytania. A potem powiedział, że "partia rządzi", skoro pan Bochenek mu zabronił odpowiadać "no to trudno" - przypomniała. - Moim zdaniem wszystko to było ustawione, po to żeby pokazać, że sam lider jest otwarty (na odpowiedź na pytania dziennikarzy - red.), a koncepcja jest inna - oceniła politolożka.