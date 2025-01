Trela wymownie o Romanowskim. "Jego miejsce jest w areszcie, nie Budapeszcie"

- Uważam, że jego miesjce jest w areszcie, a nie Budapeszcie, bo myślę, że to tam przebywa. Radziłbym i prosiłbym, by wymiar sprawiedliwości na Węgrzech użył wszystkich środków, by go namierzyć i nam go wydać. On ma nieczyste sumienie. On stoi najprawdopodobniej za defraudacją ponad 100 mln złotych i powinien być sądzony przez polski wymiar sprawiedliwości - mówił Tomasz Trela z Nowej Lewicy, apelując do Węgrów o wydanie posła PiS. Ścigany Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości i polityk PiS, wciąż pozostaje na Węgrzech, gdzie przyznano mu azyl polityczny. Choć Budapeszt udzielił mu ochrony, Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) wciąż obowiązuje, a jego sprawa nabiera nowego tempa. Reporter WP Jakub Bujnik zapytał o tę sprawę Tomasza Trelę z Nowej Lewicy. Polityk nie gryzł się w język i postawił sprawę jasno, że należy Romanowskiego, jak najszybciej sprowadzić do Polski. - To naprawdę nie jest dobra droga, żeby ci którzy mają problem z wymiarem sprawiedliwości uciekali do Orbana i by Orban ich krył, bo wkrótce Orban nie będzie miał miejsca, ponieważ takich ucieczek może być sporo - zapewnił Trela.