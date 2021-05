Transfobia w Razem? Surowa kara dla działaczki

"Nie wykorzystała szansy (Urszula Kuczyńska - red.) na to, żeby zrobić krok wstecz i przeprosić za krzywdzące słowa. W opinii składu orzekającego należy również w tym miejscu zadać sobie pytanie, czy jako partia stworzyliśmy odpowiednie warunki do przyznawania się do błędów oraz zastanowić się, jak postępować w takich sytuacjach w przyszłości" - napisano w słowach końcowych zamieszczonych w wyroku.