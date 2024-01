"Traktują nas jak bydło". Serbski ochotnik oskarża Rosjan

Autor skargi to jeden z najbardziej znanych najemników z krajów bałkańskich wspierających Rosję. Berić w 2014 roku przyłączył się do prorosyjskich separatystów w Donbasie, a podczas obecnej wojny zajmuje się werbowaniem Serbów do armii rosyjskiej. Dołączył też do sformowanej w Rosji w związku z tegorocznymi wyborami prezydenckimi grupy inicjatywnej wspierającej Władimira Putina.