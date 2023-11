Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych. Co to? Został zawieszony przez kraje NATO

Traktat CFE. Co to? Porozumienie między państwami dotyczące broni

Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (Treaty on Conventional Armed Forces in Europe) został zawarty w 1990 roku w Paryżu przez państwa należące wówczas do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli NATO oraz państwa ówczesnego Układu Warszawskiego. Jego postanowienia weszły w życie w 1992 roku, a po rozpadzie ZSRR oraz Układu Warszawskiego, zapisy w nim zawarte dostosowano do nowej rzeczywistości.