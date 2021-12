Tragiczny wypadek na A4. Kierowca zginął na miejscu

To była tragiczna noc na autostradzie A4 pod Zgorzelcem. Najpierw w pobliżu MOP Żarska Wieś zepsuł się samochód ciężarowy, który trzeba było wyciągnąć z pobocza. Dlatego na miejsce wezwano patrol autostradowy, który pomagał w całej akcji. Ok. godz. 1.30 nad ranem wysłano tam dodatkowy patrol i chwilę później doszło do tragedii.