Tragiczny wypadek. Mężczyzna zginął wychodząc z autobusu

To niejedyny wypadek samochodowy, który miał miejsce w poniedziałek. Tego dnia doszło do kolizji na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Myszęcin. Zderzyły się trzy samochody osobowe. W wypadku brało udział 10 osób. 4 osoby trafiły do szpitala, z których jedną zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe.