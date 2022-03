Pożar wybuchł w mieszkaniu kamienicy w centrum Starogardu Gdańskiego. Z budynku ewakuowano 15 osób, pięć trafiło do szpitala. W pożarze zginęło troje dzieci. To pięcioletni chłopiec oraz dziewczynki - dwuletnia oraz dwumiesięczna. Ranna została również dwuletnia dziewczynka, która została przewieziona do szpitala. Dziecko walczy o życie.