Tragiczny finał skoków ze spadochronem. Jest akt oskarżenia

- Marek T. został oskarżony o to, że 5 sierpnia 2019 roku, jako organizator skoków spadochronowych i pilot samolotu Cesna, którym wylecieli spadochroniarze, będąc też odpowiedzialnym za bezpieczeństwo tych osób wykonujących skoki spadochronowe - nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, bo połączył funkcje organizatora skoków, wyrzucającego i pilota wywożącego skoczków. Doprowadził do tego, że spadochroniarze wyskoczyli bez kamizelek ratunkowych, mimo że skoki były nad akwenem wodnym i nie wziął pod uwagę, że ci skoczkowie nie mieli uprawnień do lądowania w terenie tzw. przygodnym - przekazał prokurator Ryszard Gąsiorowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.