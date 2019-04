Tragiczny bilans świątecznego weekendu. Zginęło 38 osób

Za nami świąteczny weekend. W czasie 4 dni na polskich drogach zginęło 38 osób – podała Komenda Główna Policji. To oznacza, że Wielkanoc była bardziej niebezpieczna niż rok wcześniej. temu. Wtedy, także w czasie 4 świątecznych dni, zginęły 23 osoby.

Od piątku do poniedziałku w 280 wypadkach rannych zostało 306 osób. Policja w tym czasie zatrzymała prawie 1150 nietrzeźwych kierowców. Najtragiczniejsze były dwa dni dłuższego weekendu – sobota i poniedziałek. Każdego z tych dni zginęło 12 osób.

Najbardziej niebezpiecznie na drogach było w piątek. Według policyjnych statystyk doszło wtedy prawie do 100 wypadków. Był to dzień, kiedy najwięcej Polaków wyruszyło w podróż do rodziny i bliskich. Pogoda sprzyjała odważnej i szybkiej jeździe, jednak przed takimi pozorami bezpieczeństwa przestrzega policja.