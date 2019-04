Wielkopolska. Wypadek na torach, matka z dwójką dzieci w szpitalu

Do zdarzenia doszło w miejscowości Żydów. Autor zderzyło się z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Trzy osoby trafiły do szpitala, w tym dwoje dzieci.

Do wypadku doszło w niedzielę po południu na lokalnej drodze z Żydowa do Gębarzewa. Siła uderzenia była tak duża, że pociąg zepchnął auto z drogi, samochód wpadł do rowu. Podróżowała nim kobieta z dwójką dzieci.