Tragiczny bilans majówki. Policja podała dane

- Jeżeli chodzi o te dane, to liczba wypadków jest nieco większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku - podkreślił Opas. Zauważył również, że chociaż liczba wypadków wzrosła o 86 w porównaniu do zeszłego roku, to liczba ofiar śmiertelnych pozostała na tym samym poziomie. Zwrócił uwagę, że liczba osób, które odniosły obrażenia w wyniku wypadków wzrosła o 81.