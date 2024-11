Węgry zatrzymały pomoc dla Ukrainy. Sikorski apeluje do Dudy

- Już uprzednio zwracałem się do naszej opozycji, aby swoich partnerów politycznych, premiera Orbana, partię Fidesz przekonali do zmiany stanowiska, do odblokowania tego funduszu, z którego Polsce należą się 2 mld zł na modernizację Wojska Polskiego. Mam nadzieję, że prezydent Duda będzie bardziej wpływowy wobec swojego przyjaciela Donalda Trumpa niż PiS do tej pory wobec Victora Orbana - dodał Sikorski.