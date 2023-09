Tragiczna pomyłka w szpitalu. Nie żyje pacjent

W raporcie Institute for Safe Medical Practices (ISMP) opisano, że płyn do hemodializy był przechowywany w dużym plastikowym pojemniku, bardzo podobnym do tego, w którym powinien być roztwór oczyszczający. Płyn pozostawiony był na OIOM przez zespół dializacyjny dla innego pacjenta kilka dni przed tragicznym incydentem, w miejscu, gdzie przechowywane były inne produkty medyczne.