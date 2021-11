Horror w USA. Staranował paradę bożonarodzeniową

Z doniesień CNN wynika jednak, że do szpitali trafiła większa liczba osób. Łącznie ma być to 28 poszkodowanych, w tym aż 15 dzieci, co potwierdzałoby informację o tym, że samochód terenowy jechał m.in. w grupę dziewczynek, które brały udział w paradzie bożonarodzeniowej.