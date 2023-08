Tragedia w USA. Roczna dziewczynka nie dotarła do żłobka

Zapomniano o dziecku

Policja aresztowała kierowcę furgonetki, 62-letniego Ryana Williamsa, który woził dzieci do placówki opieki dziennej dla dzieci Kidz Of The Future Child Development Center II w Omaha. Oskarżono go o znęcanie się nad dzieckiem poprzez zaniedbanie skutkujące śmiercią.