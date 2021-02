Tragedia w Turzanach. Śledczy sprawdzają, czy w domu dochodziło do przemocy

Do tragedii w Turzanach (woj. kujawsko-pomorskie) doszło 5 lutego. Wtedy w jednym z domów w tej miejscowości znaleziono ciała dwóch chłopców - 3-latka i 5-latka.

Poinformowano, że rany kłute zlokalizowano też na ciele 5-latka . Śmierć nastąpiła w wyniku wykrwawienia. Ze względu na dobro rodziny prokuratura nie podaje szczegółów. - Zabezpieczono nóż, który jest najprawdopodobniej narzędziem zbrodni. Zostaną także przesłuchane osoby, mogące mieć wiedzę na temat tego, co się wydarzyło - dodaje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Tragedia w Turzanach. W domu dochodziło do przemocy?

Dziennik "Fakt" dotarł do informacji, że mąż kobiety chciał jej odebrać dzieci. - Ostatnio usłyszała, że ma wyjść z domu, ale dzieci zostaną z ojcem. Ona mówiła, że będzie o nie walczyć w sądzie. Mąż ją wyśmiał - powiedział tabloidowi jeden z mieszkańców chcący zachować anonimowość.

Czy w domu, w którym mieszkała kobieta z mężem i dziećmi, mogło dochodzić do przemocy domowej ?

- W tej sprawie, jak w każdej innej sprawie, w której mamy do czynienia z rodzinną tragedią, zawsze te kwestie związane z relacjami między członkami rodziny są szczegółowo weryfikowane. Nie posiadaliśmy wcześniej informacji, aby na terenie tego domostwa dochodziło do aktów przemocy, natomiast będziemy to weryfikować - powiedział Radiu PIK prokurator rejonowy w Inowrocławiu, Robert Szelągowski.