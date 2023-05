Tragedia w Tomisławicach. Szukają nowego domu dla dzieci

Przypomnijmy, że do tragedii w Tomisławicach doszło w nocy 9 maja, kiedy to 19-letni Damian M. zaatakował nożem wychowanków tamtejszego domu dziecka. W wyniku ataku kilkoro dzieci zostało rannych. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, nie udało się uratować 16-letniej Oliwii. Czworo dzieci i opiekunka zostali przewiezieni do szpitala, gdzie wciąż przebywa jeden z chłopców. Napastnik został aresztowany, a teraz grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.