Tragedia w Tatrach. Śmigłowiec i tuzin ratowników w górach

Trudne warunki w wyższych partiach Tatr

W wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Śnieg w wielu miejscach jest nieprzedeptany, a wiatr utworzył głębokie zaspy. Jak podaje IMGW nocą na południu - w rejonie podgórskim - słupki rtęci pokażą do -3 st. C.