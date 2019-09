Tragedia w Suszku. Prokuratura postawiła zarzut meteorologowi

Prokuratura Okręgowa w Słupsku postawiła zarzuty synoptykowi IMGW z Krakowa. Meteorolog źle ocenił poziom zagrożenia. Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień.

Do tragedii doszło w sierpniu 2017 r. W miejscowości Suszek nad obozem harcerskim przeszła nawałnica. Po tym, jak drzewo upadło na namiot, śmierć poniosły dwie dziewczynki w wieku 13 i 14 lat. 38 osób trafiło do szpitala. 130 harcerzy przez kilkanaście godzin było odciętych od świata. Zarzuty w tej sprawie postawiono już kilku osobom, m.in. meteorologom z Krakowa i Warszawy.

Teraz zarzuty popełniania przestępstwa usłyszał Grzegorz M. To synoptyk IMGW z Krakowa, który w dniu tragedii pełnił dyżur meteorologiczny z kompetencjami podejmowania decyzji dla obszaru całego kraju. Mężczyźnie zarzucono niedopełnienie obowiązków służbowych. Miały polegać na niepodwyższeniu ostrzeżenia z 2. stopnia na 3. mimo istotnych przesłanek. Alert miałby zostać zarządzony dla obszaru województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Grzegorz M. został przesłuchany w charakterze podejrzanego i nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa. Odmówił złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Wobec synoptyka nie zastosowano żadnego ze środków zapobiegawczych. Mężczyźnie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Według prokuratury śledztwo w sprawie powinno się zakończyć do końca roku. Niewykluczone, że zostaną postawione kolejne zarzuty.