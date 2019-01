Tragedia w Koszalinie. Brytyjski portal opublikował zdjęcia i nazwiska ofiar pożaru

Tragiczny pożar w escape roomie w Koszalinie wstrząsnął nie tylko Polską. Brytyjski portal Mirror.co.uk opisał wypadek, publikując dane dziewcząt, które zginęły w "pokoju zagadek". W artykule pojawiły się również fotografie uśmiechniętych nastolatek.

Do tego grona dołączył brytyjski portal Mirror.co.uk, który nie tylko opisał, jak doszło do zdarzenia, lecz również zamieścił imiona i nazwiska oraz zdjęcia ofiar pożaru w koszalińskim escape roomie. Podkreślono, że dziewczyny chodziły do tej samej klasy oraz bardzo się ze sobą przyjaźniły.