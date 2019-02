Tragedia w escape roomie. Przeprowadzono wizję lokalną

Po godz. 17 w czwartek rozpoczęła się wizja lokalna w escape roomie, w którym na początku stycznia zginęło pięć nastolatek. Brał w niej udział 25-letni pracownik obiektu Radosław D., który został poparzony w pożarze. Na miejscu są także rodzice zmarłych dziewcząt wraz z adwokatami.

25-letni pracownik escape roomu, który bierze udział w wizji lokalnej został już przesłuchany w tej sprawie 6 stycznia w szpitalu w Gryficach. mówić, że postępował zgodnie z procedurą, z której został przeszkolony, tzn. zwracał uwagę na to, co dzieje się w pokoju zagadek. Jak zeznał, w pewnej chwili zauważył, że z jednej z butli, którą ogrzewany był budynek, ulatnia się gaz. Gdy bezskutecznie próbował ją dokręcić, wybuchł pożar .

Mężczyzna zorientował się, że ogień zablokował dostęp do drzwi, za którymi znajdowały się dziewczęta. Poparzony i obolały wybiegł na zewnątrz budynku, gdzie poprosił przechodniów o wezwania straży pożarnej.

Zarzuty umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci pięciu osób usłyszał 28-letni Miłosz S. Działalność gospodarcza zarejestrowana była wprawdzie na jego babcię, jednak faktycznie to mężczyzna prowadził escape room w Koszalinie oraz kilku innych miejscowościach. Podejrzany został aresztowany tymczasowo na trzy miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.