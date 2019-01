Poważne nieprawidłowości w kolejnych escape roomach Miłosza S.

Poza lokalem, w którym doszło do tragedii, Miłosz S. prowadził też inne placówki typu escape room - np. w Poznaniu. Jak udało się ustalić, w każdej z nich służby wykryły szereg nieprawidłowości.

"Nie przyznaje się do postawionych zarzutów"

Nie przyznaje się do postawionych mu zarzutów. Jak mówią jego obrońcy, Wiesław Breliński i Wojciech Janus, mężczyzna jest zrozpaczony tym, co się stało. Dodają, że Miłosz S. "nie był w stanie odnieść się do niczego, co jest podstawą do postawionego mu zarzutu”. Podkreślili, że ich klient złożył głębokie kondolencje rodzinom ofiar. Miał także powiedzieć, że jest mu ogromnie przykro.