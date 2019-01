Tragedia w escape roomie Koszalinie. Pogrzeb dziewczynek będzie wspólny

- To jest najtrudniejszy ich dzień w szkole, kiedy po raz pierwszy odbywają się zajęcia po tej tragedii i nie ma z nimi pięciu koleżanek - powiedział prezydent Koszalina o uczniach gimnazjum nr 9. W czwartek odbędą się uroczystości pogrzebowe.

- W czwartek odbędą się uroczystości pogrzebowe. Pogrzeb będzie jeden wspólny. Odbędzie się na koszalińskim cmentarzu. Dziewczynki spoczną obok siebie - powiedział prezydent Koszalina Piotr Jedliński na konferencji prasowej. Zaapelował też do mediów o to, by nie zaczepiano uczniów szkoły i nie zadawano im żadnych pytań.