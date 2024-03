Tragedia w Czechach. 6-latka zgwałcona w publicznej toalecie

– W piątek wczesnym wieczorem w jednym z centrów handlowych w Jihlavie doszło do poważnego przestępstwa. Zatrzymaliśmy podejrzanego mężczyznę i przeprowadziliśmy w sprawie postępowanie karne. W sobotę śledczy oskarżył go o gwałt – powiedziała rzeczniczka policji Dana Čírtková. 50-latkowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.