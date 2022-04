Tragedia na Węgrzech. Kilka osób zginęło w zderzeniu samochodu z pociągiem

Tragiczny wypadek na Węgrzech

Do zdarzenia doszło przed godz. 7:00 na przejeździe kolejowym przy ul. Deli. Pickup zderzył się z pociągiem jadącym z Szentes do Hodmez. Po uderzeniu pociąg wypadł z szyn. Przewrócił się i wpadł do rowu. Kilka osób zginęło na miejscu, kilka jest rannych. Na miejsce przybył śmigłowiec ratowniczy.