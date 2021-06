Tragedia na Tajwanie po zajęciach judo. 7-latek był rzucany na matę 27 razy

Tragedia na Tajwanie po zajęciach judo. 7-latek nie żyje

Według doniesień BBC, we wtorek wieczorem władze szpitala poinformowały, że stan chłopca jest krytyczny. Jego rodzice zdecydowali się na to, by dalej nie podtrzymywać jego życia. Był podłączony do specjalistycznej aparatury przez prawie 70 dni.