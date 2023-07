Tragedia na środku Bałtyku. Polska Komisja podjęła decyzję

- Wynik przeprowadzonej analizy wskazuje, że tragiczne zdarzenie nie spełnia przesłanek do zakwalifikowania go jako wypadek morski w rozumieniu art. 2 ustawy o PKBWM - oznajmił i dodał, że w związku z tym Komisja stwierdziła, że nie jest organem właściwym do badania tego zdarzenia.