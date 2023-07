Tragedia na promie. Pasażerka widziała matkę z dzieckiem

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w sobotę powiadomiła o zmianie kwalifikacji czynu w śledztwie dotyczącym wypadku do którego doszło w czwartek na wodach terytorialnych Szwecji. Zdaniem śledczych mogło dojść do zabójstwa i samobójstwa. Prokuratura nie podaje jednak na razie żadnych szczegółów ze śledztwa, które mogłyby to potwierdzić.