Dramatyczne sceny na Bałtyku. Prokuratura dokonuje przewrotu, na szczegóły za wcześnie

Morderstwo i targnięcie się na swoje życie - taka jest, według najnowszych ustaleń Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, kwalifikacja czynu w śledztwie dotyczącym wypadku na Bałtyku, na szwedzkich wodach. Jak wyjaśnia rzeczniczka prokuratury, Grażyna Wawryniuk, doszło do zabójstwa chłopca, a jego matka targnęła się na swoje życie. To, jak dodaje rzeczniczka, ustalenia "po powrocie promu do Polski".