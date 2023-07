Morderstwo na Bałtyku? Nowe informacji ws. śmierci za burtą Stena Line

Trwa śledztwo w sprawie śmierci 7-letniego chłopca oraz jego 36-letniej matki, którzy znaleźli się za burtą promu płynącego z Gdyni do Karlskrony. Okazuje się, że mógł to nie być tragiczny wypadek. Według "Faktu", w szwedzkim postępowaniu w tej sprawie pojawiły się okoliczności, które pozwalają sądzić, że doszło do morderstwa.